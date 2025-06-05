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05.06.2025

УБРиР организовал праздник для юных пациентов ОДКБ в рамках программы «Дети верят в чудо»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках благотворительной программы «Дети верят в чудо» организовал праздник для пациентов Областной детской клинической больницы (ОДКБ), которые проходят реабилитацию и восстановление в отделении, расположенном на озере Балтым. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«С 2008 года банк реализует благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая успешно помогает ребятам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Детям, которые проходят за городом длительную реабилитацию, для восстановления требуются новые впечатления и полезные активности. Мероприятие показало, что потребность в этом у детей огромная. Мы гордимся тем, что руководство больницы обратилось именно к нам с идеей такого праздника. Считаем этот опыт успешным, будем развивать сотрудничество с ОДКБ и в этом направлении», — отметил президент банка Алексей Долгов.

В праздничный день, посвященный Международному дню защиты детей, юных пациентов познакомили с канистерапией — это методика восстановительного лечения, при которой дети взаимодействуют со специально обученными собаками. Кроме того, банк организовал для детей и другие активности: аквагрим, веселые старты и мастер-класс по изготовлению значков. Также к началу летнего сезона банк помог обновить летнюю беседку — излюбленное место детей, где регулярно проводятся полезные активности.
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