УБРиР организовал праздник для юных пациентов ОДКБ в рамках программы «Дети верят в чудо»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в рамках благотворительной программы «Дети верят в чудо» организовал праздник для пациентов Областной детской клинической больницы (ОДКБ), которые проходят реабилитацию и восстановление в отделении, расположенном на озере Балтым. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«С 2008 года банк реализует благотворительную программу «Дети верят в чудо», которая успешно помогает ребятам, находящимся в сложной жизненной ситуации. Детям, которые проходят за городом длительную реабилитацию, для восстановления требуются новые впечатления и полезные активности. Мероприятие показало, что потребность в этом у детей огромная. Мы гордимся тем, что руководство больницы обратилось именно к нам с идеей такого праздника. Считаем этот опыт успешным, будем развивать сотрудничество с ОДКБ и в этом направлении», — отметил президент банка Алексей Долгов.



В праздничный день, посвященный Международному дню защиты детей, юных пациентов познакомили с канистерапией — это методика восстановительного лечения, при которой дети взаимодействуют со специально обученными собаками. Кроме того, банк организовал для детей и другие активности: аквагрим, веселые старты и мастер-класс по изготовлению значков. Также к началу летнего сезона банк помог обновить летнюю беседку — излюбленное место детей, где регулярно проводятся полезные активности.