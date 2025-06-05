УБРиР организовал праздник для юных пациентов ОДКБ в рамках программы «Дети верят в чудо»

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2014. Во 2 квартале 2014 года в благотворительный фонд проекта «Дети верят в чудо!» поступило ...23.04.2012 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» продолжает реализацию благотворительного проекта «Дети верят в чудо»
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2012. Подведены промежуточные итоги благотворительного проекта ОАО «Уральский банк ...12.04.2011 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» продолжает реализацию благотворительной программы
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2011. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» подвело итоги реализации ...24.01.2011 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» заявило о расширении благотворительной деятельности
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2011. ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» в 2011 году расширяет свою ...19.08.2009 ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» продолжает реализацию благотворительной акции «Дети верят в чудо»
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2009. Продолжается благотворительная акция ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» ...