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Крупные российские нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на топливо

УрБК, Москва, 08.11.2018. Крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих АЗС даже в условиях, когда они заморожены по соглашениям с правительством, пишет «Коммерсантъ».



По информации издания, нефтяники с июня начали активно сокращать или вообще отменять скидки для корпоративных клиентов по топливным картам. Теперь условия могут еще сильнее ухудшиться: клиентам обещано введение наценок — «сервисных сборов» — за пользование топливными картами. Ритейлеры и грузоперевозчики массово жалуются на рост топливных расходов, обещая заложить это в цену своих услуг, что должно повлечь и рост цен на перевозимые товары и продукты.



Как говорят собеседники издания на рынке, ценовые условия на АЗС по топливным картам ухудшают все крупнейшие нефтекомпании, это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены. Розничные цены на заправках нефтекомпаний заморожены еще с июня.



В аппарате зампреда правительства РФ Дмитрия Козака сообщили, что в кабмине нет информации о клиентских программах сетей.



По словам заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина, по итогам совещания в правительстве от 31 августа (тогда был введен потолок мелкооптовых цен на топливо) даны поручения по контролю за ситуацией в регионах, в том числе по обоснованности цен и по обращениям, связанным с реализацией нефтепродуктов для госнужд и юрлицам «по ценам выше указанных на стелах».



Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов рассказал, что клиенты «Газпром нефти» получили уведомление о введении платы за сервисные услуги с 1 декабря (дату подтвердили и другие участники рынка, у которых есть прямые договоры с «Газпром нефтью»).



«На рынке уже давно ходили слухи о внедрении наценки на стелы АЗС. Нефтекомпании объясняли это необходимостью оплаты процессинговых услуг. Стоимость «поддержания и дальнейшего развития информсервисов» «Газпромнефть Корпоративные продажи» оценивает в 3,5% к цене дизтоплива, но цена за наличный расчет на АЗС остается той же. А «Роснефть» снизила скидки на дизтопливо еще в октябре». Сегодня поддержание и развитие информсервисов происходит за счет текущих цен АЗС», — рассказал он.



«Подавляющее большинство операторов отказывают корпоративным клиентам в скидках. Это общеотраслевая тенденция, мы изучили ситуацию, но не увидели возможности для улучшения», — подтверждает замдиректора операционного управления по спецтранспорту AsstrA Олег Гребенько.



Это уже создает сложности для грузоперевозчиков и ритейлеров. Источник «Коммерсанта» в крупной компании продуктового ритейла заявил, что условия по картам ухудшаются с весны, помимо уменьшения скидок появились затраты на сервис, введены проценты за отсрочку платежа. «Мы вынуждены искать альтернативных поставщиков», — заметил он.



Сокращение или отмену скидок подтвердил советник по развитию ГК «Деловые линии» (крупный грузоперевозчик) Андрей Воленко. Он говорит, что расходы на ГСМ — одна из ключевых статей в себестоимости перевозки, и отмечает также рост акцизов, числа платных автодорог, повышение тарифов «Платона» с 1 июля 2019 года.



«У транспортных компаний встает вопрос либо ухода с рынка из-за низкой маржинальности, либо повышения тарифов. Рост стоимости грузоперевозок разгоняет инфляцию, поскольку логистическая составляющая всегда присутствует в цене товара», — заявил Андрей Воленко.



Эдуард Миронов согласен, что рост цен на топливо будет неизбежно влиять на транспортные затраты, которые отразятся на конечной стоимости продуктов.



Этот скрытый рост идет вразрез с решением правительства о заморозке розничных цен, считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.



«Повышение цен на нефтепродукты по топливным картам — это фактически скрытое повышение розничных цен на фоне подписания соглашения о стабилизации ситуации на топливном рынке. Раньше цены на товар по картам были на 3-7% ниже цен на стеле АЗС в зависимости от объема выборки клиента», — подтверждает директор по развитию бизнеса независимого агентства «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов.



По его словам, дороже платить за горючее придется в первую очередь тем корпоративным клиентам, для которых топливные карты — это основной способ обеспечения компании нефтепродуктами, интегрированный в бухгалтерию.

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