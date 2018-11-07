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Вкладчики Уралтрансбанка могут обратиться за страховым возмещением в 135 офисов Сбербанка в Свердловской области
7 ноябрь 2018 (14:48)
УрБК, Екатеринбург, 07.11.2018. Вкладчики ПАО «Уралтрансбанк» могут обратиться за страховым возмещением в 142 офиса Сбербанка в Свердловской, Челябинской и Курганской областях. Выплаты производятся с 6 ноября и будут осуществляться в течение года.
В Свердловской области выплата возмещения будет производиться в 135 офисах Сбербанка, из них 80 расположены в Екатеринбурге, 18 — в Нижнем Тагиле, 7 — в Каменске-Уральском, по 4 в Качканаре, Серове и Краснотурьинске, а также в Полевском, Богдановиче, Красноуфимске, Лесном, Красноуральске, Кушве, Карпинске, Алапаевске, Нижней Туре, Верхней Пышме.
«Вкладчику потребуется представить документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление по установленной форме. Бланк заявления можно получить в офисе Сбербанка или на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов www.asv.org.ru. Страховое возмещение может быть выплачено наличными денежными средствами или перечислено на счет в любом банке, указанный вкладчиком. Выплата возмещения производится в рублях», - сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка России.
Напомним, что Банк России отозвал лицензию у «Уралтрансбанка» 25 октября 2018 года. Банк 18 месяцев подряд входил в список нарушителей нормативов ЦБ РФ.
Основным бенефициаром «Уралтрансбанка» является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.
В Свердловской области выплата возмещения будет производиться в 135 офисах Сбербанка, из них 80 расположены в Екатеринбурге, 18 — в Нижнем Тагиле, 7 — в Каменске-Уральском, по 4 в Качканаре, Серове и Краснотурьинске, а также в Полевском, Богдановиче, Красноуфимске, Лесном, Красноуральске, Кушве, Карпинске, Алапаевске, Нижней Туре, Верхней Пышме.
«Вкладчику потребуется представить документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление по установленной форме. Бланк заявления можно получить в офисе Сбербанка или на официальном сайте Агентства по страхованию вкладов www.asv.org.ru. Страховое возмещение может быть выплачено наличными денежными средствами или перечислено на счет в любом банке, указанный вкладчиком. Выплата возмещения производится в рублях», - сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка России.
Напомним, что Банк России отозвал лицензию у «Уралтрансбанка» 25 октября 2018 года. Банк 18 месяцев подряд входил в список нарушителей нормативов ЦБ РФ.
Основным бенефициаром «Уралтрансбанка» является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.
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