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Дмитрий Медведев поручил ввести заградительные пошлины при отсутствии договоренностей с нефтекомпаниями
31 октябрь 2018 (16:33)
УрБК, Москва, 31.10.2018. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку доложить ему об итогах встречи с представителями нефтекомпаний о стабилизации цен на бензин. А также подтвердил готовность до конца недели ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты, если соглашение не будет достигнуто.
«В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал премьер на совещании правительства, по сообщению ТАСС.
«В случае, если такое соглашение возникнет, нужно будет, прежде всего, следить за его исполнением. Если же не удастся договориться, тогда до конца недели должен выйти документ, который вводит соответствующие пошлины», — сказал премьер на совещании правительства, по сообщению ТАСС.
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