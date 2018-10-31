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Аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписание

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. Международный аэропорт Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») перешел на осенне-зимнее расписание.



Как сообщает пресс-служба холдинга, всего на данный момент из Екатеринбурга запланировано выполнение рейсов по более чем 80 направлениям, из которых более 30 международных. Полеты по ним будут выполнять 39 авиакомпаний. Данное расписание действует с 29 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.



Традиционно в зимнем расписании Кольцово представлены направления полетов на курорты Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Из Екатеринбурга можно будет улететь в Таиланд по четырем маршрутам (Пхукет, Утапао, Краби, Бангкок), во Вьетнам (Нячанг и Фукуок), Китай (Санья), в Индию (Гоа), на Шри-Ланку (Коломбо). В ОАЭ (Дубай и Шарджа) три авиакомпании («Уральские авиалинии», Azur Air и FlyDubai) будут выполнять до четырех рейсов в сутки.



Остается в осенне-зимнем расписании самое популярное зарубежное направление полетов Кольцово — Анталья. Полетные программы в Турцию в зимнюю навигацию заявили шесть авиаперевозчиков. Кроме того, в зимний период из столицы Урала можно будет улететь в Ларнаку, Прагу, Рим, Париж, Мюнхен, Хельсинки, Тель-Авив, Стамбул, Пекин, Харбин, Тбилиси, Ереван, Душанбе и многие другие зарубежные города.



На внутренних направлениях пассажирам Екатеринбурга будут доступны прямые перелеты в регионы Европейской части России, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Остаются в расписании и российские курорты Краснодарского края, Крыма и Ставрополья. Стоит отметить расширение географии полетов в соседние регионы. Теперь из Кольцово можно будет улететь прямыми рейсами в Челябинск, Ижевск или Омск.



В зимнюю навигацию в аэропорту Екатеринбурга появится новый авиаперевозчик. Авиакомпания SCAT начинает полеты из Кольцово в казахстанский Тараз.

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