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За 9 месяцев в Свердловской области Роспотребнадзор забраковал более 3 тонн молочной продукции

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. За 9 месяцев 2018 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области проверили 78 т молочной продукции, из них забраковано 3,16 т (4%). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Структура забраковок не изменилась. По-прежнему молочная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, а также по критериям фальсификации», — пояснили в управлении.



В рамках надзорных мероприятий и производственного контроля за 9 месяцев 2018 года было исследовано 13 тыс. 659 проб молочной продукции по микробиологическим показателям. Из них 935 пробы — неудовлетворительные (6,8%); 2 тыс. 282 пробы молочной продукции по физико-химическим, санитарно-химическим показателям, из них 194 пробы — неудовлетворительные (8,5%), в том числе 98 проб (4,2%) — неудовлетворительные по показателям фальсификации.



За январь-сентябрь 2018 года Управлением Роспотребнадзора качество молочной продукции проверено на 251 объекте, нарушения установлены на 112 объектах (44%). Не соответствующая нормативным требованиям продукция изъята из оборота. В отношении всех хозяйствующих субъектов, допустивших правонарушения, составлены протоколы об административной ответственности на общую сумму более 7,5 млн руб., а также выданы предписания об устранении нарушений и о приостановлении реализации продукции.

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