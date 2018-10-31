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«Спорт-Инжиниринг» отрицает информацию о низком качестве газона «Екатеринбург Арены»

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. ФГУП «Спорт-Ин» опубликовало информацию о том, что состояние газона стадиона «Екатеринбург Арены» не может быть причиной переноса игр ФК «Урал».



«Решение о переносе на резервный стадион двух домашних матчей ФК «Урал» (Кубок России 31.10.2018 года и 14 тур Российской премьер-лиги (РПЛ) 10.11.2018 года) не имеет отношения к текущему состоянию газона «Екатеринбург Арены». Работы по обслуживанию газона проводятся профессиональной бригадой, с помощью специальной техники и всех необходимых материалов, и никаких нареканий к газону со стороны клубов и Лиги не поступало», — указано в сообщении на сайте ФГУП «Спорт-Ин».



При этом сотрудники «Спорт-Инжиниринга» рекомендуют избегать осенью перегрева футбольного поля, чтобы газон «ушел в зиму в хорошем состоянии».



«Однако уровень инженерной подготовки газона на нашем стадионе обеспечивает его постоянную готовность к приему матчей самого высокого уровня. Это убедительно доказала последняя проведенная календарная игра «Урала» против ФК «Уфа» 27 октября. По итогам этой встречи делегатом РПЛ Виктором Пышкиным газон был оценен на «отлично», — говорится в сообщении компании.

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