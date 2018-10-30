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Общественное мнение — под снос
30 октябрь 2018 (16:34)
В Екатеринбурге жители дома, который планируется снести для нужд Свердловской филармонии, выступили с открытым обращением к региональным и городским властям. В своем письме они привели ряд сценариев, по которым может быть осуществлено расселение здания: признание объекта аварийным или выкуп квартир. Ни один из этих вариантов жильцов не устраивает.
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести. Кроме того, под застройку попадают зеленые зоны, прилегающие к историческому зданию филармонии.
Неделю назад в Екатеринбурге были завершены общественные обсуждения проекта, организованные администрацией города. В ходе мероприятия свои предложения и замечания внесли 17 горожан (всего в доме 38 собственников). Никто из них проект не поддержал. В качестве альтернативы участники предложили подыскать для нового зала другую площадку. Все претензии горожан были отклонены.
Директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский впоследствии заявил о том, что решение по сносу жилого многоквартирного дома является окончательным.
«Принято решение. Это я могу сказать совершенно откровенно. На самом высоком уровне, какой вы можете представить. Поэтому на следующей неделе, может быть, дней через десять, начнутся работы с конкретными жильцами по поводу удовлетворения их интересов», — сказал А. Колотурский в эфире радиостанции «Эхо Москвы. Екатеринбург».
Не добившись пересмотра проекта по итогам официального обсуждения, собственники жилья решили попытаться организовать собственные слушания с привлечением всех заинтересованных сторон. Открытое письмо, опубликованное в официальном сообществе жильцов дома в Facebook, адресовано правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии.
«Наши интересы, интересы собственников, членов наших семей, со всей очевидностью, не принимались в серьезный расчет — к нам никто не обращался ни от органов власти, ни от филармонии, о нашем положении говорили вскользь и с заметным пренебрежением. Между тем, после консультаций с юристами, архитекторами, общественниками и другими неравнодушными к нашей ситуации специалистами, мы пришли к выводу, что планы строительства не имеют под собой законного подкрепления», — говорится в письме.
Авторы обращения, ссылаясь на Земельный кодекс РФ, указывают, что Свердловская филармония не относится к объектам, при возведении которых возможно принудительное расселение дома. В этот перечень входят сооружения, относящиеся к энергетическим системам, сетям теплоснабжения и водоснабжения, транспортной инфраструктуре или сферам интересов Минобороны РФ.
В этой связи, как полагают собственники, одной из лазеек для авторов проекта может стать норма Жилищного кодекса РФ о признании здания аварийным. Однако степень износа дома на Карла Либкнехта не находится на том уровне, чтобы признать жилье аварийным.
«Кроме того, на 2018 год были запланированы мероприятия по капитальному ремонту, и дом не может быть признан аварийным, если для этого не будут предприняты чьи-либо недобросовестные действия (например, по выведению из строя системы отопления или канализации дома)», — предполагают собственники.
Еще один сценарий предложил архитектор Евгений Волков: провести добровольный выкуп квартир у жильцов за счет внебюджетных средств. Эксперт отметил, что в данном вопросе следует пойти на все возможные уступки. К примеру, проводить выкуп по цене выше рыночной.
«Если есть проблемы в том, чтобы тратить на выкуп по завышенной цене бюджетные средства, то здесь будет очень уместна помощь спонсоров. В конце концов, у филармонии тот же [Андрей] Козицын (гендиректор УГМК — прим. ред.) и много кто еще в попечителях. Они могут организовать фонд, скинуться деньгами, а уже этот фонд будет выкупать квартиры для последующей передачи их филармонии», — написал А. Волков на своей странице в Facebook.
Органист Свердловской филармонии Тарас Багинец в ответ на предложение архитектора возразил, что культурное учреждение не должно заниматься такими вопросами. По его мнению, именно местные власти смогут провести успешные переговоры с жильцами и предложить им преемственную цену. Вместе с тем представитель филармонии призвал не выплачивать собственникам слишком больших компенсаций, чтобы не спровоцировать людей на требование больших сумм.
Однако вариант с выкупом собственники дома также отвергают. В своем письме они особенно подчеркивают, что намерены сохранить все здание целиком. Впрочем, из числа представителей власти никто к людям с предложением покупки квартиры не выходил. Кроме того, вряд ли у чиновников найдутся другие аргументы, помимо тех, которые были изложены в ходе общественных обсуждений. Таким образом, ситуация с разрешением спора вокруг жилого дома фактически зашла в тупик.
На данный момент у инициаторов строительства есть два выхода: отказаться от проекта или вынудить собственников съехать из своих квартир. Второй вариант грозит серьезными репутационными потерями для будущего комплекса, поскольку за конфликтом внимательно следит городская (и не только) общественность.
Изображение с сервиса Google.Maps
Напомним, минстрой Свердловской области 25 сентября 2018 года подвел итоги конкурса на разработку архитектурно-художественной концепции по строительству концертного зала Свердловской филармонии. Победителем было признано лондонское бюро Zaha Hadid Architects. Площадь перспективной застройки находится в границах улиц Клары Цеткин — Тургенева — Первомайской — Карла Либкнехта, где расположен жилой дом по ул. Карла Либкнехта, 40. В каждом из существующих вариантов проекта многоквартирное здание предлагается снести. Кроме того, под застройку попадают зеленые зоны, прилегающие к историческому зданию филармонии.
Неделю назад в Екатеринбурге были завершены общественные обсуждения проекта, организованные администрацией города. В ходе мероприятия свои предложения и замечания внесли 17 горожан (всего в доме 38 собственников). Никто из них проект не поддержал. В качестве альтернативы участники предложили подыскать для нового зала другую площадку. Все претензии горожан были отклонены.
Директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский впоследствии заявил о том, что решение по сносу жилого многоквартирного дома является окончательным.
«Принято решение. Это я могу сказать совершенно откровенно. На самом высоком уровне, какой вы можете представить. Поэтому на следующей неделе, может быть, дней через десять, начнутся работы с конкретными жильцами по поводу удовлетворения их интересов», — сказал А. Колотурский в эфире радиостанции «Эхо Москвы. Екатеринбург».
Не добившись пересмотра проекта по итогам официального обсуждения, собственники жилья решили попытаться организовать собственные слушания с привлечением всех заинтересованных сторон. Открытое письмо, опубликованное в официальном сообществе жильцов дома в Facebook, адресовано правительству Свердловской области, администрации Екатеринбурга и директору филармонии.
«Наши интересы, интересы собственников, членов наших семей, со всей очевидностью, не принимались в серьезный расчет — к нам никто не обращался ни от органов власти, ни от филармонии, о нашем положении говорили вскользь и с заметным пренебрежением. Между тем, после консультаций с юристами, архитекторами, общественниками и другими неравнодушными к нашей ситуации специалистами, мы пришли к выводу, что планы строительства не имеют под собой законного подкрепления», — говорится в письме.
Авторы обращения, ссылаясь на Земельный кодекс РФ, указывают, что Свердловская филармония не относится к объектам, при возведении которых возможно принудительное расселение дома. В этот перечень входят сооружения, относящиеся к энергетическим системам, сетям теплоснабжения и водоснабжения, транспортной инфраструктуре или сферам интересов Минобороны РФ.
В этой связи, как полагают собственники, одной из лазеек для авторов проекта может стать норма Жилищного кодекса РФ о признании здания аварийным. Однако степень износа дома на Карла Либкнехта не находится на том уровне, чтобы признать жилье аварийным.
«Кроме того, на 2018 год были запланированы мероприятия по капитальному ремонту, и дом не может быть признан аварийным, если для этого не будут предприняты чьи-либо недобросовестные действия (например, по выведению из строя системы отопления или канализации дома)», — предполагают собственники.
Еще один сценарий предложил архитектор Евгений Волков: провести добровольный выкуп квартир у жильцов за счет внебюджетных средств. Эксперт отметил, что в данном вопросе следует пойти на все возможные уступки. К примеру, проводить выкуп по цене выше рыночной.
«Если есть проблемы в том, чтобы тратить на выкуп по завышенной цене бюджетные средства, то здесь будет очень уместна помощь спонсоров. В конце концов, у филармонии тот же [Андрей] Козицын (гендиректор УГМК — прим. ред.) и много кто еще в попечителях. Они могут организовать фонд, скинуться деньгами, а уже этот фонд будет выкупать квартиры для последующей передачи их филармонии», — написал А. Волков на своей странице в Facebook.
Органист Свердловской филармонии Тарас Багинец в ответ на предложение архитектора возразил, что культурное учреждение не должно заниматься такими вопросами. По его мнению, именно местные власти смогут провести успешные переговоры с жильцами и предложить им преемственную цену. Вместе с тем представитель филармонии призвал не выплачивать собственникам слишком больших компенсаций, чтобы не спровоцировать людей на требование больших сумм.
Однако вариант с выкупом собственники дома также отвергают. В своем письме они особенно подчеркивают, что намерены сохранить все здание целиком. Впрочем, из числа представителей власти никто к людям с предложением покупки квартиры не выходил. Кроме того, вряд ли у чиновников найдутся другие аргументы, помимо тех, которые были изложены в ходе общественных обсуждений. Таким образом, ситуация с разрешением спора вокруг жилого дома фактически зашла в тупик.
На данный момент у инициаторов строительства есть два выхода: отказаться от проекта или вынудить собственников съехать из своих квартир. Второй вариант грозит серьезными репутационными потерями для будущего комплекса, поскольку за конфликтом внимательно следит городская (и не только) общественность.
Изображение с сервиса Google.Maps
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