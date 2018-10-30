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Официальный курс доллара США снизился на 4 коп., евро — на 25 коп.

УрБК, Москва, 30.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 31 октября 2018 года. Курс долл. США снизился на 3,87 коп. до 65,77 руб., евро — на 24,81 коп. до 74,79 руб.

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