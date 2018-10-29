Арена не выдержала холодов

Фотография с сайта «Синары-Девелопмент»

«Екатеринбург Арена», на реконструкцию которой было потрачено 12,7 млрд руб., не выдержала первых серьезных холодов. С 28 октября 2018 года главный стадион города закроют на четыре месяца из-за проблем с содержанием газона. Данное решение ставит под вопрос весь проект по выводу на самоокупаемость спортивного объекта, содержание которого обходится по 1 млн руб. в день. На сегодняшний день футбольные матчи являются единственным способом хоть как-то загрузить стадион.О временном закрытии «Екатеринбург Арены» сообщил ФК «Урал», у которого до конца 2018 года было запланировано проведение двух матчей.«Данная мера является вынужденной и обусловлена климатическими условиями уральского региона, а также календарем Чемпионата России. В первой части сезона газон «Екатеринбург Арены» выдержал уже 8 официальных матчей российской премьер-лиги. Температура воздуха на Урале при этом не становилась выше, и обслуживать поле, поддерживая его высокое качество, становится все сложнее», — говорится в сообщении.В футбольном клубе добавили, что если матчи на главном стадионе Екатеринбурга будут продолжены, то в 2019 году специалисты не успеют подготовить поле для следующих игр. Оставшиеся в 2018 году две встречи ФК «Урал» проведет на стадионе Уральской Футбольной академии на улице Фестивальной.Из принятого решения о закрытии стадиона следует, что проведение футбольных матчей не окупает даже содержание газона, не говоря уже о всем комплексе. Впрочем, домашние встречи ФК «Урал» проходят не так часто. Рассчитывать на проведение игр из разряда еврокубков не приходится, исходя из положения клуба в турнирной таблице.Однако временное закрытие стадиона ставит также под сомнение возможность исполнения поручения президента РФ Владимира Путина о выводе спортобъекта на самоокупаемость к 2024 году.Содержание стадиона, по оценке областных властей, ежегодно будет составлять около 367 млн руб., то есть примерно по 1 млн руб. в день. Это не считая дополнительных расходов. В частности, 25 октября 2018 года выяснилось, что историческая часть стадиона начала разрушаться. Как следует с сайта госзакупок, на обследование поврежденных конструкций потребуется 200 тыс. руб. Впоследствии станет ясно, сколько средств потребуется на ремонт.Также дополнительные средства потребуются для разбора временных трибун «Екатеринбург Арены». Работы по демонтажу начнутся в 2019 году.Помимо спортивных состязаний главный стадион города пытаются загрузить другими мероприятиями. Площадку предлагается использовать для новогодних корпоративов. С недавнего времени на «Екатеринбург Арене» начали проводить платные экскурсии, включая осмотр душевых и раздевалок. Ожидать, что предложенная программа развлечений принесет существенный доход, не следует. Вряд ли эти корпоративы и экскурсии станут основой для исполнения поручений президента РФ, но никаких проектов у ответственных лиц на данный момент нет.Как ранее писал УрБК, сразу после чемпионата мира по футболу-2018 городской стадион обрел репутацию «белого слона» — объекта, требующего больших средств на содержание и не приносящего почти никакой пользы. Отсутствие крыши и отопления не позволяет превратить стадион во всепогодную и привлекательную площадку для организации культурно-зрелищных мероприятий российского и международного уровня.С учетом климатических особенностей Урала «Екатеринбург Арена» обречена пустовать на протяжении как минимум полугода. Досрочное закрытие футбольного сезона на стадионе только подтверждает этот тезис.