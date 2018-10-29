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Владельца магазина «Верный» в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тыс. рублей за нарушения норм пожарной безопасности

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал ООО «Союз Святого Иоанна Воина», являющееся владельцем магазина «Верный» в торговом центре BAKU PLAZA на ул. Сулимова, за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Летом 2018 года в ходе проверки магазина был выявлен целый ряд нарушений. Так, помещения тамбура, подсобное помещение хранения инвентаря не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, не соблюдены требования по ширине эвакуационных проходов, по расстоянию от извещателей системы автоматической пожарной сигнализации до вентиляционных отверстий и до светильников, в коридоре допускается складирование различных материалов.



Данные нарушения стали основанием для составления протокола об административных правонарушениях и привлечения юридического лица к административной ответственности по части 1 статьи 204 КоАП РФ. Решением судьи Кировского районного суда Екатеринбурга ООО «Союз Святого Иоанна Воина» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. руб.



Юридическое лицо подало апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции в Свердловский областной суд. Проверив материалы дела, суд оснований к отмене или изменению ранее принятого решения не нашел и оставил его в силе.

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