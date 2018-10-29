Кризис
В районе деятельности УГМК в Свердловской области зафиксирован выброс токсичных веществ в атмосферу
29 октябрь 2018 (12:06)
В Ревде зафиксирован выброс диоксида азота, сообщается на сайте министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.
По данным ведомства, проведенные меры показали, что предельно допустимая концентрация по диоксиду азота была превышена в 1,1 раза (до 1,4 ПДКмр). Источник загрязнения не уточняется.
Диоксид азота является высокоопасным газом. Предельно допустимая концентрация по диоксиду азота составляет до 0,04 мг/м3. Источник выброса в Ревде в министерстве не указывают.
Отметим, что в Ревде осуществляют деятельность четыре градообразующих предприятия. Два из них принадлежат УГМК — ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» и ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». Также там расположены АО «НЛМК-Урал» и ОАО «Ревдинский кирпичный завод».
По данным ведомства, проведенные меры показали, что предельно допустимая концентрация по диоксиду азота была превышена в 1,1 раза (до 1,4 ПДКмр). Источник загрязнения не уточняется.
Диоксид азота является высокоопасным газом. Предельно допустимая концентрация по диоксиду азота составляет до 0,04 мг/м3. Источник выброса в Ревде в министерстве не указывают.
Отметим, что в Ревде осуществляют деятельность четыре градообразующих предприятия. Два из них принадлежат УГМК — ПАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» и ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод». Также там расположены АО «НЛМК-Урал» и ОАО «Ревдинский кирпичный завод».
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