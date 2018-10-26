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По прогнозу Банка России, темпы роста инфляции составят 3,8-4,2% к концу 2018 года

УрБК, Москва, 26.10.2018. По прогнозу ЦБ РФ, темпы прироста потребительских цен составят 3,8-4,2% к концу 2018 года, сообщается в релизе по итогам заседания совета директоров Банка России.



По мнению регулятора, рост годовой инфляции в сентябре в основном связан с увеличением до 2,5% темпа прироста цен на продовольственные товары. Этому способствовало изменение баланса спроса и предложения на отдельных продовольственных рынках. Также происходит подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля.



«Ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне в связи с произошедшим с начала года ослаблением рубля и предстоящим повышением НДС. Инфляционные ожидания населения снизились в октябре, однако заметно превышают средние значения I-II кварталов текущего года. Сохраняется неопределенность относительно их дальнейшей динамики», — указывается в сообщении.



В дальнейшем под действием разовых факторов годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5,0-5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года. Годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.

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