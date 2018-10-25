Кризис

ЦБ отозвал лицензию у Уралтрансбанка

Банк России отозвал лицензию у ПАО «Уральский Транспортный банк» (Уралтрансбанк). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.



«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 25 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Публичное акционерное общество «Уральский Транспортный банк», рег. №812, г. Екатеринбург (приказ Банка России от 25 октября 2018 года №ОД- 2785)», — говорится в сообщении.



Напомним, что за 8 месяцев банк сократил сеть своих офисов более чем на треть. Кроме того, Уралтрансбанк 18 месяцев подряд входил в список нарушителей нормативов ЦБ РФ.



Основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.

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