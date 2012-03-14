ЕВРАЗ создаст публичную компанию на Урале

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ЕВРАЗ переименовал свои активы в Свердловской области

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ЕВРАЗ переименовал активы в Свердловской области

Холдинг ЕВРАЗ начал процесс ребрендинга. В апреле переименован ряд его российских и украинских предприятий. К ...