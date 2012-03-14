ЕВРАЗ создаст публичную компанию на Урале

Металлургическая и горнодобывающая компания ЕВРАЗ создаст в Свердловской области публичное акционерное общество (ПАО) «ЕВРАЗ», акции которого объединят для инвесторов стоимость металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы, сообщило управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал».
В ПАО «ЕВРАЗ» войдут два филиала: Западно-Сибирский металлургический комбинат и Нижнетагильский металлургический комбинат. Зарегистрировано общество будет в Нижнем Тагиле. Всего группа ПАО «ЕВРАЗ» объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ ПАО. Среди них Новокузнецкий металлургический комбинат, Качканарский горно-обогатительный комбинат, компания Евразруда, региональный центр подготовки персонала «Евраз-Сибирь» и другие. Предполагается, что акции ПАО «ЕВРАЗ» пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в I полугодии 2026 года.
«Нижнетагильский металлургический комбинат стал первым предприятием, вошедшим в состав группы ЕВРАЗ, и символично, что именно на уральской земле мы объединяем наши российские активы. Прежде всего хочу выразить благодарность главе региона и правительству Свердловской области за формирование благоприятного инвестиционного климата и за поддержку решений компании. Мы намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество с правительством региона, реализуя совместные социальные и инфраструктурные проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре», — сказал Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал».
Стоит отметить, что с предложением «прописать» компанию именно в Свердловской области ранее выступил
глава региона Денис Паслер. Комментируя инициативу ЕВРАЗа, он поблагодарил акционеров за доверие и высокую оценку инвестиционного климата региона, а также отметил, что регистрация ПАО укрепит экономические возможности области, в том числе за счет налоговых поступлений.
«Справедливо, что компания, производство которой во многом локализовано в Свердловской области, участвует в ее развитии. Уже сегодня ЕВРАЗ — один из лидеров благотворительности в регионе, который поддерживает и развивает образовательные учреждения, систему здравоохранения, делает многое для развития культуры, спорта и благоустройства территорий. Уверен, эта работа будет продолжена. 85 лет назад здесь, на НТМК, уральские рабочие получили первый чугун. Символично, что в этот юбилейный год комбинат и вся компания начинают новый этап, растут и развиваются там, где чувствуют поддержку — на Урале», — добавил Д. Паслер.
Отметим, что консолидация активов обеспечит экономическую устойчивость предприятий и эффективность корпоративного управления, позволит реализовать новые инвестиционные проекты, включая экологические, сохранить рабочие места и социальные программы для сотрудников компании, а также продолжить проекты развития в городах присутствия. В компании также отметили, что объединение позволит обеспечить стабильность производства и продолжение инвестиций в развитие в текущей экономической ситуации.Изображения предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа