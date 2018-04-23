ЕВРАЗ создаст публичную компанию на Урале

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. ЕВРАЗ объявляет о назначении на должность вице-президента холдинга, руководителя ...20.03.2012 ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» предписано прекратить нарушения законодательства РФ
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2012. РО ФСФР России в УрФО проведена камеральная проверка деятельности ОАО «ЕВРАЗ ...16.11.2011 Доля ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» в ОАО «ЕВРАЗ КГОК» возросла до 50%
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2011. Доля ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» в ОАО «ЕВРАЗ ...13.04.2011 ЕВРАЗ переименовал свои активы в Свердловской области
УрБК, Москва, 13.04.2011. Холдинг ЕВРАЗ начал процесс ребрендинга. В апреле переименован ряд его российских и ...13.04.2011 ЕВРАЗ переименовал активы в Свердловской области
Холдинг ЕВРАЗ начал процесс ребрендинга. В апреле переименован ряд его российских и украинских предприятий. К ...