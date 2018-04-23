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ЕВРАЗ создаст публичную компанию на Урале

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2025. ЕВРАЗ объявляет о планах создания публичного акционерного общества (ПАО) «ЕВРАЗ», акции которого объединят для инвесторов стоимость металлургических комбинатов, горнорудных и прочих российских активов группы. Об этом сообщает управление по связям с общественностью регионального центра корпоративных отношений «Урал».

ЕВРАЗ создаст публичную компанию на Урале
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В ПАО «ЕВРАЗ» войдут два филиала: Западно-Сибирский металлургический комбинат (в который также входит «Евразруда») и Нижнетагильский металлургический комбинат. Всего группа ПАО «ЕВРАЗ» объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве дочерних обществ ПАО.

«Нижнетагильский металлургический комбинат стал первым предприятием, вошедшим в состав группы ЕВРАЗ, и символично, что именно на уральской земле мы объединяем наши российские активы. Прежде всего хочу выразить благодарность главе региона и правительству Свердловской области за формирование благоприятного инвестиционного климата и за поддержку решений компании. Мы намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество с правительством региона, реализуя совместные социальные и инфраструктурные проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре», — сказал Денис Новоженов, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал».

Предполагается, что акции ПАО «ЕВРАЗ» пройдут процедуру листинга и выйдут на торги на Московской бирже в 1-м полугодии 2026 года. ПАО «ЕВРАЗ» будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле.
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