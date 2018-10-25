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В Екатеринбурге уничтожили более 500 кг груш и винограда неустановленного происхождения

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2018. В Екатеринбурге сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли и уничтожили 568 килограммов запрещенной к ввозу в РФ подкарантинной продукции.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе рейда на продовольственной базе были обнаружены свежие груши в количестве 308 кг (25 деревянных ящиков) и свежий виноград в количестве 260 кг (34 пластиковых ящика) неустановленного происхождения с отсутствием маркировки.



«В соответствии с Указом президента РФ от 29 июля 2015 года № 391 и постановлением правительства РФ от 31 июля 2015 года № 774 подкарантинная продукция в количестве 568 кг изъята из оборота и уничтожена на полигоне бытовых отходов», — говорится в сообщении.



Всего с начала 2018 года сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области изъяли и уничтожили около 34 т запрещенной к ввозу плодоовощной продукции.

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