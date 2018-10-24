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Госдума РФ планирует принять поправки об ограничениях для микрофинансовых организаций

УрБК, Москва, 24.10.2018. Новая редакция проекта поправок в законы о «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» может принять Госдума РФ в ноябре. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.



«Да, он готов. В принципе, это то, что предлагал ЦБ. Я думаю, что в ноябре мы его примем», — сказал он, отвечая на вопрос, готов ли проект поправок, и когда он может быть принят.



Одним из ограничений, которое Банк России планирует ввести для МФО в 2019-2020 годах, является установление максимального размера процентов, которые МФО могут начислять по микрозайму — в 2020 году этот показатель должен опуститься до 1,5-кратной суммы долга (1,5Х) с нынешних 3Х.



Регулятор также предложил ввести ограничения ежедневной процентной ставки 1,5% в день с одновременным действием ограничения предельного значения полной стоимости кредита (ПСК). А со второго полугодия 2019 года планируется дальнейшее снижение максимальной ежедневной процентной ставки, до 1% в день.



«Будет больше порядка. Во-первых, это приведет к уменьшению закредитованности населения. Во-вторых, незаконными станут все нелегитимные, не имеющие лицензии и не находящиеся в реестре, и будет ответственность для тех, кто соответствующей деятельностью занимается. Это будет прописано в этом законопроекте. Также он устанавливает запрет на переуступку не входящим в реестр ЦБ и не лицензированным организациям», — рассказал депутат.



В законопроекте, по словам Аксакова, содержатся и другие меры, направленные на развитие рынка микрофинансирования, в том числе прописаны ответственность для нелегальных кредиторов и запрет на переуступку портфелей займов не входящим в реестр и не имеющим лицензий организациям.

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