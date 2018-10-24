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Директор компании «Лоджик-Девелопмент», не достроившей дома в Арамили, скрылся от суда
24 октябрь 2018 (13:05)
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2018. Директор компании «Лоджик-Девелопмент» Захар Ивачев, обвиняемый в хищении средств дольщиков Арамильского городского округа в размере более 350 млн руб., скрылся от суда и объявлен в розыск.
«Это действительно так. З. Ивачев дважды был уведомлен и дважды не явился на заседание», — сообщили УрБК в Сысертском районном суде, куда уголовное дело директора «Лоджик-Девелопмент» было направлено прокуратурой для рассмотрения по существу.
Напомним, по версии следствия, в период с апреля 2014 года по февраль 2017 года директор ООО «Лоджик-Девелопмент», ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент» создал видимость осуществления строительства 6 многоквартирных многосекционных трехэтажных домов в пос. Светлый Арамильского городского округа, а также в г. Армили. Полученные от дольщиков средства по его поручению были выведены со счетов застройщика. В результате без жилья остались порядка 400 человек.
«Это действительно так. З. Ивачев дважды был уведомлен и дважды не явился на заседание», — сообщили УрБК в Сысертском районном суде, куда уголовное дело директора «Лоджик-Девелопмент» было направлено прокуратурой для рассмотрения по существу.
Напомним, по версии следствия, в период с апреля 2014 года по февраль 2017 года директор ООО «Лоджик-Девелопмент», ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент» создал видимость осуществления строительства 6 многоквартирных многосекционных трехэтажных домов в пос. Светлый Арамильского городского округа, а также в г. Армили. Полученные от дольщиков средства по его поручению были выведены со счетов застройщика. В результате без жилья остались порядка 400 человек.
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