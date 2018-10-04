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Директор «Лоджик-Девелопмент» обвиняется в хищении 350,9 млн рублей средств дольщиков
4 октябрь 2018 (15:58)
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2018. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора компании-застройщика 1985 г.р. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, в период с апреля 2014 года по февраль 2017 года обвиняемый, являясь директором ООО «Лоджик-Девелопмент», ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент», совершил хищение денежных средств дольщиков и организаций на общую сумму свыше 350,9 млн руб.
В частности, в вышеуказанный период обвиняемый, используя подконтрольные ему фирмы, создал видимость осуществления строительства 6 многоквартирных многосекционных трехэтажных домов в пос. Светлый Арамильского городского округа, а также в г. Армиль.
С этой целью обвиняемый устроил широкую рекламную компанию о возведении многоквартирных домов и о заключении договоров участия в долевом строительстве со всеми желающими приобрести квартиры.
После чего обвиняемый дал указание подчиненным произвести перечисление денежных средств, поступившие от дольщиков, с расчетных счетов компании-застройщика в адрес иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношение к строительству, но подконтрольных ему, после чего обратил их в свою пользу.
Помимо заключения договоров долевого участия с физическими лицами, обвиняемый, зная, что у возглавляемых им организаций имеется задолженность перед другими организациями за выполненные строительные и иные работы, передал своим контрагентам-организациям права на недвижимое имущество (квартиры в возводимых жилых домах).
При этом он осознавал, что его действия неизбежно приведут к невозможности выполнить обязательства перед дольщиками, заключившими договоры участия в долевом строительстве, и организациями.
Гражданам и юридическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 350,9 млн руб.
По уголовному делу проведены многочисленные бухгалтерские экспертизы, а также строительно-техническая экспертиза.
В настоящее время все указанные объекты включены в план-график («дорожную карту») Свердловской области по решению проблем включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
В 2018 году принято решение о замене застройщика: ГК «ТЭН» задекларировано решение о готовности выступить инвестором завершения строительства объектов.
Сегодня на строительных площадках ряда проблемных объектов возобновлены работы и подписан график выполнения работ.
Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, в период с апреля 2014 года по февраль 2017 года обвиняемый, являясь директором ООО «Лоджик-Девелопмент», ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент», совершил хищение денежных средств дольщиков и организаций на общую сумму свыше 350,9 млн руб.
В частности, в вышеуказанный период обвиняемый, используя подконтрольные ему фирмы, создал видимость осуществления строительства 6 многоквартирных многосекционных трехэтажных домов в пос. Светлый Арамильского городского округа, а также в г. Армиль.
С этой целью обвиняемый устроил широкую рекламную компанию о возведении многоквартирных домов и о заключении договоров участия в долевом строительстве со всеми желающими приобрести квартиры.
После чего обвиняемый дал указание подчиненным произвести перечисление денежных средств, поступившие от дольщиков, с расчетных счетов компании-застройщика в адрес иных организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношение к строительству, но подконтрольных ему, после чего обратил их в свою пользу.
Помимо заключения договоров долевого участия с физическими лицами, обвиняемый, зная, что у возглавляемых им организаций имеется задолженность перед другими организациями за выполненные строительные и иные работы, передал своим контрагентам-организациям права на недвижимое имущество (квартиры в возводимых жилых домах).
При этом он осознавал, что его действия неизбежно приведут к невозможности выполнить обязательства перед дольщиками, заключившими договоры участия в долевом строительстве, и организациями.
Гражданам и юридическим лицам причинен ущерб на общую сумму свыше 350,9 млн руб.
По уголовному делу проведены многочисленные бухгалтерские экспертизы, а также строительно-техническая экспертиза.
В настоящее время все указанные объекты включены в план-график («дорожную карту») Свердловской области по решению проблем включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
В 2018 году принято решение о замене застройщика: ГК «ТЭН» задекларировано решение о готовности выступить инвестором завершения строительства объектов.
Сегодня на строительных площадках ряда проблемных объектов возобновлены работы и подписан график выполнения работ.
Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения по существу.
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