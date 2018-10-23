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Группа ЧТПЗ установила систему автоматизированного контроля загрязняющих веществ
23 октябрь 2018 (17:50)
УрБК, Первоуральск, 23.10.2018. Группа ЧТПЗ одним из первых предприятий в отечественной металлургии запустила систему автоматизированного контроля загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба предприятия.
Проект реализован на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). В устройстве применены инновационные методы исследования, которые позволят исключить ручные замеры и получать 100% данных в автоматическом режиме. Инвестиции в проект составили 20 млн руб.
Комплекс оборудования включает многокомпонентный инфракрасный газоанализатор, расходометр газа, анализатор пыли. Система позволяет контролировать предельно допустимую концентрацию выбросов оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, взвешенных веществ; объемные доли отделяемой воды, кислорода; температуру, абсолютное давление, скорость и расход дымовых газов.
«Система автоматизированного контроля выбросов является наилучшей доступной технологией в сфере производственно-экологического контроля. Оборудование позволит своевременно корректировать и совершенствовать технологические процессы, обеспечивая полную экологическую безопасность производства. Именно такой подход целиком и полностью соответствует актуальным и перспективным требованиям природоохранного законодательства», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Запуск системы стал очередным этапом модернизации инфраструктуры мониторинга, которая создана за последние несколько лет на ПНТЗ. В 2017 году на предприятии было установлено оборудование для лабораторных исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе, почве и воде, а также начал работать стационарный пост автоматического мониторинга загрязнений атмосферного воздуха в границе жилой застройки. В перспективе система автоматизированного контроля будет внедрена на объектах водного хозяйства.
В 2018 году ПНТЗ увеличил инвестиции в природоохранные мероприятия на 20%. Эффективная деятельность предприятия в сфере охраны окружающей среды подтверждена экспертными сообществами. За последний год ПНТЗ получил более десяти наград, в числе которых «Золотая ветвь планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия». Одним из первых в Свердловской области завод оформил сертификат соответствия системы экологического менеджмента обновленному международному стандарту ISO 14001:2015.
Проект реализован на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). В устройстве применены инновационные методы исследования, которые позволят исключить ручные замеры и получать 100% данных в автоматическом режиме. Инвестиции в проект составили 20 млн руб.
Комплекс оборудования включает многокомпонентный инфракрасный газоанализатор, расходометр газа, анализатор пыли. Система позволяет контролировать предельно допустимую концентрацию выбросов оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы, взвешенных веществ; объемные доли отделяемой воды, кислорода; температуру, абсолютное давление, скорость и расход дымовых газов.
«Система автоматизированного контроля выбросов является наилучшей доступной технологией в сфере производственно-экологического контроля. Оборудование позволит своевременно корректировать и совершенствовать технологические процессы, обеспечивая полную экологическую безопасность производства. Именно такой подход целиком и полностью соответствует актуальным и перспективным требованиям природоохранного законодательства», — отметил управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.
Запуск системы стал очередным этапом модернизации инфраструктуры мониторинга, которая создана за последние несколько лет на ПНТЗ. В 2017 году на предприятии было установлено оборудование для лабораторных исследований загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе, почве и воде, а также начал работать стационарный пост автоматического мониторинга загрязнений атмосферного воздуха в границе жилой застройки. В перспективе система автоматизированного контроля будет внедрена на объектах водного хозяйства.
В 2018 году ПНТЗ увеличил инвестиции в природоохранные мероприятия на 20%. Эффективная деятельность предприятия в сфере охраны окружающей среды подтверждена экспертными сообществами. За последний год ПНТЗ получил более десяти наград, в числе которых «Золотая ветвь планеты» организации «Глобе-Интернешнл Россия». Одним из первых в Свердловской области завод оформил сертификат соответствия системы экологического менеджмента обновленному международному стандарту ISO 14001:2015.
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