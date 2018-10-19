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СКБ-банк присоединился к проекту «Маркетплейс» Банка России

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. СКБ-банк совместно с другими участниками финансового рынка 18 октября 2018 года на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis в Сочи подписал меморандум о сотрудничестве, целью которого является совместное развитие проекта «Маркетплейс». Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.



Клиенты банка, находясь в любой точке мира, смогут в режиме онлайн видеть предложения продуктов банка и дистанционно их приобретать. С помощью маркетплейса в личном кабинете можно будет получить информацию обо всех своих счетах и находящихся на них денежных средствах, а также удаленно управлять ими.



СКБ-банк постоянно повышает уровень технологичности банковских услуг и развивает сервисы дистанционного обслуживания. Участие банка в проекте позволит в числе группы первых пилотных банков внедрить в работу новый сервис финансового рынка.



«Проект «Маркетплейс» обеспечивает банку возможность расширить границы своего присутствия и предложить клиентам выгодные продукты даже в тех городах, где нет наших офисов. Проект Банка России совместно с Московской Биржей призван обеспечить свободную конкуренцию и снизить монополизацию рынка. Мы рады возможности поддержать эту инициативу», — рассказал директор по развитию розничного бизнеса, член правления СКБ-банка Алексей Луценко.



Отметим, проект «Маркетплейс» запущен Банком России совместно с участниками рынка в декабре 2017 года. В июне 2018 года Банк России и Московская биржа представили прототип «Маркетплейса», который позволяет клиенту в тестовом режиме выбрать оптимальный депозит на витрине финансовых продуктов и осуществить открытие вклада.

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