Новости дня

Суд рассмотрит иск о банкротстве ИГК «Лоджик-Девелопмент», не достроившей несколько домов в Арамили

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО Инвестиционная группа компаний «Лоджик-Девелопмент» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 17 октября 2018 года. Заявителем по делу выступает физическое лицо, сумма исковых требований составляет 406 тыс. руб.



Напомним, ООО ИГК «Лоджик-Девелопмент» и ООО «Лоджик-Девелопмент» в 2015-2016 годы начали строительство нескольких жилых комплексов в г. Арамили и п. Светлый Арамильского ГО. Сдать дома в эксплуатацию застройщики планировали не позднее 2017 года, однако все объекты были заморожены.



На сегодняшний день прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора обеих компаний. По версии следствия, в период с апреля 2014 года по февраль 2017 года он совершил хищение денежных средств дольщиков и организаций на общую сумму свыше 350,9 млн руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: