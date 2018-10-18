Новости дня

Администрация Екатеринбурга снова проиграла суд по торгам на автобусные маршруты

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. Арбитражный суд Уральского округа отказал администрации Екатеринбурга в удовлетворении жалобы на решение регионального УФАС, которое заблокировало аукцион на автобусные маршруты в муниципалитете. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Ранее городские власти пытались отторговать три маршрута: № 73 «Совхозная — ДМБ № 9» № 082 «Монтажников — КОР» и № 08 «Хладокомбинат № 3 — Таганская». Стартовая цена аукциона составляла более 59 млн руб. На условия торгов в УФАС по Свердловской области пожаловалось ООО «КРОНА-М». Организация ссылалась на то, что объект закупки описан в документации об электронном аукционе с нарушением требований закона о контрактной системе.



«Проводя в форме электронного аукциона закупку такого объекта как «услуги по регулярным внутригородским перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, включая услуги по перевозке пассажиров по заранее определенным маршрутам и по заранее определенному расписанию автобусами», заявитель не может устанавливать требования к товару, объектом закупки не являющемуся (к наличию и оснащению автобусов валидаторами)», — говорится в сообщении.



По итогам рассмотрения жалобы областное УФАС признало, что при составлении аукционной документации было допущено нарушение. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении по части 4. 2 статьи 7.30 КоАП РФ. Горадминистрация обжаловала это решение в Арбитражном суде Свердловской области. Суды первой и апелляционной инстанции поддержали позицию УФАС.



Арбитражный суд Уральского округа также оставил без изменения решение антимонопольного ведомства.



Ранее администрация города проиграла суд по торгам, в которые были включены маршруты № 22 «Институт связи — Палкинский торфяник» и № 054 «Синие Камни — Дом Культуры (п. Совхозный)». Во втором лоте были объединены маршруты № 033 «Парк Победы — УрФУ» и № 4 «УрФУ — Ново-Свердловская ТЭЦ».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: