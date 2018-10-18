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С начала 2018 года средняя цена на вторичном рынке жилья Екатеринбурга выросла на 3,7%

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2018. С начала 2018 года средняя цена одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилой недвижимости Екатеринбурга выросла на 3,7%. Об этом сообщает Уральская палата недвижимости (УПН).



«На 15 октября 2018 года средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья Екатеринбурга, составила 69 тыс. 762 руб. За последние четыре недели корректировка средней цены по городу положительная и составляет 0,8%. Средняя цена на квартиры растет в связи с тем, что с рынка уходят наиболее дешевые объекты во всех качественных сегментах», — говорится в сообщении.



Количество выставляемых на продажу объектов сейчас составляет 7 тыс. 925 квартир, что меньше на 1%, чем месяц назад, и на 13,3% с начала года. Также на рынке выставлены 680 объектов в пригороде и около 1 тыс. 600 комнат в коммуналках (по базе данных УПН). Средние сроки экспозиции составляют 3,5 месяца.



«Объекты в городах-спутниках Екатеринбурга сегодня предлагают по 52 тыс. 007 руб. за кв. метр. По жилью в пригороде наблюдаем рост цен за четыре недели на 0,6%. Такой же прирост фиксируем и для рынка комнат в коммунальных квартирах. Их стоимость сегодня составляет 58 тыс. 550 руб. за кв. м.», — отмечают в УПН.

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