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Банк России обяжет страховщиков предупреждать о рисках при продаже инвестиционного страхования жизни

УрБК, Москва, 18.10.2018. Банк России обяжет страховые компании и их агентов предупреждать о рисках при продаже инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Обязанность информировать клиентов об основных рисках предлагаемого страхового продукта и существенных условиях договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) предусмотрена требованиями Банка России. В частности, речь идет о порядке расчета инвестиционного дохода, об отсутствии гарантий его получения, о порядке возврата денежных средств при расторжении договора страхования, а также о том, что инвестиции по договору страхования не входят в систему гарантирования АСВ», — говорится в сообщении.



Банк России фиксирует рост числа жалоб по ИСЖ, в том числе связанных с неполучением потребителями ожидаемого дохода по окончании срока действия данного договора.



«В настоящее время страховщики и их агенты активно начали предлагать гражданам полисы ИСЖ с низким порогом входа, при продажах которых возрастает риск введения клиентов в заблуждение относительно основных характеристик продукта. Обязательное раскрытие информации направлено на защиту прав потребителей страховых услуг и поможет клиентам сделать выбор инвестиционного инструмента, соответствующего их потребностям», — отмечают в пресс-службе Банка России.



Предполагается, что планируемые изменения вступят в силу до конца 2018 года.

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