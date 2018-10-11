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Недельные цены на топливо в Свердловской области сохранились на прежнем уровне
11 октябрь 2018 (15:34)
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2018. Цены на топливо в Свердловской области с 1 по 7 октября 2018 года сохранились на уровне показателей, зафиксированных 30 сентября.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: литр АИ-92 — 40,29 руб., АИ-95 — 43,11 руб., дизельное топливо — 43,98 руб.
Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,80 руб.
По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: литр АИ-92 — 40,29 руб., АИ-95 — 43,11 руб., дизельное топливо — 43,98 руб.
Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,80 руб.
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