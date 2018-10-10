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Лучшие аграрные проекты Челябинской области представят на российской выставке «Золотая осень»

УрБК, Челябинск, 10.10.2018. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский примет участие в работе XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая пройдет с 10 по 13 октября в Москве. Глава региона посетит павильоны ведущих предприятий Южного Урала и расскажет о достижениях отрасли по итогам последних четырех лет.



Как сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала, на выставке Челябинскую область представят компании, которые находятся в авангарде импортозамещения и применения новых технологий в производстве. Семь предприятий региона продемонстрируют продукцию и проекты, которые отвечают современным стандартам производства экологичности и безопасности. В их числе — инвестиционные проекты «Чурилово», «Союзпищепром», «Уйская сыроварня», «Натуральные продукты» (льняное масло), «Ситно» и другие.



Впервые на «Золотой осени» будет представлена компания «Хёрсли», обосновавшаяся на территории области и производящая широкий спектр кормов для животных. Лучшие племенные хозяйства области из Брединского района традиционно представят свои наглядные достижения по формированию уральского генотипа животных. Герефорды и симменталы из агрофирмы «Калининской» и хозяйства «Боровое» уже не раз были отмечены золотыми медалями российского агрофорума.



Агропромышленный комплекс Челябинской области по итогам первых восьми месяцев 2018 года занимает в России первое место по производству макаронных изделий, второе — по производству мяса птицы в разрезе сельхозорганизаций, четвертое — по производству мяса всех видов и куриных яиц (сельхозорганизации), шестое место — по производству мяса всех видов и куриных яиц, восьмое место — по производству свинины.



«Мы из года в год улучшаем позиции по продовольственному обеспечению жителей Южного Урала, а также успешно наращиваем наш экспортный потенциал. Президент РФ поставил задачу увеличить объемы экспорта продукции АПК до 45 млрд долл. США. Нам есть над чем работать, и у нас большие перспективы», — отметил Борис Дубровский.



В рамках выставки пройдут многочисленные круглые столы, на которых будут обсуждаться вопросы государственной поддержки, перспектив развития ряда отраслей — от рыбной до молочной. В павильонах «Золотой осени» пройдут мастер-классы, выводка сельхозживотных, презентации предприятий. Развитие экспорта агропромышленной продукции области Борис Дубровский обсудит в формате бизнес-завтрака вместе с другими главами субъектов РФ.

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