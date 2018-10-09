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Суд оштрафовал белоярскую компанию «Пилотех» на 500 тыс. рублей за подкуп представителя лесничества
9 октябрь 2018 (17:07)
УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Мировой судья судебного участка № 2 Заречного судебного района оштрафовал на сумму 500 тыс. руб. компанию ООО «Пилотех» за подкуп специалиста ГКУ СО «Свердловское лесничество». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Как было установлено прокуратурой, директор ООО «Пилотех» передал более 347 тыс. руб. главному специалисту охраны и защиты леса казенного учреждения за проведение проверок в интересах организации. На тот момент организация арендовала лесной участок.
Сотрудник ГКУ СО «Свердловское лесничество» впоследствии был осужден по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По решению суда он оштрафован на сумму 100 тыс. руб.
В отношении ООО «Пилотех» было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денежных средств за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением».
К настоящему времени организация выплатила всю сумму штрафа в доход государства.
Как было установлено прокуратурой, директор ООО «Пилотех» передал более 347 тыс. руб. главному специалисту охраны и защиты леса казенного учреждения за проведение проверок в интересах организации. На тот момент организация арендовала лесной участок.
Сотрудник ГКУ СО «Свердловское лесничество» впоследствии был осужден по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». По решению суда он оштрафован на сумму 100 тыс. руб.
В отношении ООО «Пилотех» было возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денежных средств за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением».
К настоящему времени организация выплатила всю сумму штрафа в доход государства.
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