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Суд отказал РПЦ в удовлетворении жалобы по делу о передаче зданий колледжей в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2018. Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал Екатеринбургской епархии РПЦ в удовлетворении жалобы на решение арбитражного суда Свердловской области по иску о передаче зданий колледжей в Екатеринбурге.



В конце июня 2018 года в свердловском арбитраже рассматривался иск епархии о передаче ей трех зданий колледжей в среднеуральской столице. Суд отказался удовлетворять требования РПЦ. Истец обжаловал это решение в Семнадцатом апелляционном арбитражном суде.



Напомним, Екатеринбургская епархия РПЦ требует от министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) передачи ей в собственность «имущества религиозного назначения». Речь идет о зданиях Екатеринбургского экономико-технологического колледжа, Свердловского мужского хорового колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа. По данным истца, до 1917 года указанные здания принадлежали церкви.



Получив отказ регионального министерства, религиозная организация обратилась в Арбитражный суд Свердловской области, однако он отказал епархии в удовлетворении иска. В дальнейшем такое же решение принял и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.



Однако в марте 2018 года Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил жалобу Екатеринбургской епархии: отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции и отправил дело на новое рассмотрение.

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