Суд в Екатеринбурге обязал банк ВТБ заплатить 15 тыс. рублей штрафа за ошибку менеджера при внесении денег клиента на счет

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. По решению суда банк ВТБ заплатит штраф в размере 15,6 тыс. руб. за ошибку менеджера при внесении средств клиента на валютный счет. При этом истец пытался взыскать с кредитного учреждения более 100 тыс. руб. за упущенную выгоду, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Как установил суд, в январе 2022 года клиент решил внести 3 тыс. долл. США на валютный счет с целью дальнейшей их реализации. В отделении банка в Новоуральске он обратился за помощью менеджера для внесения средств. Однако сотрудник кредитного учреждения допустил ошибку, зачислив деньги на рублевый счет клиента с соответствующей конвертацией по курсу банка.



Через несколько месяцев мужчина решил продать валюту, однако выяснилось, что деньги находились на рублевом счете из-за ошибки менеджера. Клиент обратился в банк с заявлением о проверке, после чего сотрудник, допустивший ошибку, выплатил ему из личных средств разницу в конвертации валюты в размере 5,6 тыс. руб. Однако клиент также потребовал возместить ему упущенную выгоду в размере 113 тыс. 850 руб., на что банк ответил отказом.



Пострадавший обратился с иском о защите прав потребителей в Новоуральский городской суд. Суд в удовлетворении требований отказал, тогда истец обжаловал решение в вышестоящей инстанции.



Свердловский областной суд отменил решение Новоуральского городского суда, частично удовлетворив исковые требования заявителя. Так, с банка была взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тыс. руб., а также штраф в пользу истца в размере 5,6 тыс. руб. В возмещении упущенной выгоды было отказано, так как размер убытков носит предположительный характер. Апелляционное определение вступило в законную силу.