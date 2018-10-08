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Официальный курс доллара США вырос на 34 коп., евро — на 33 коп.

УрБК, Москва, 08.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 октября 2018 года. Курс долл. США вырос на 34,15 коп., до 66,97 руб., курс евро — на 32,60 коп., до 76,99 руб.

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