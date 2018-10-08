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Недельные цены на топливо в Свердловской области не изменились

8 октябрь 2018 (13:43)

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2018. Цены на топливо в Свердловской области к началу октября 2018 года сохранились на уровне показателей, зафиксированных 30 сентября.

По данным регионального Управления ФАС России, стоимость бензина осталась на том же уровне: литр АИ-92 — 40,29 руб., АИ-95 — 43,11 руб., дизельное топливо — 43,98 руб.

Цена на сжиженный углеводородный газ составила 22,80 руб., и по отношению к 20 сентября 2018 года она поднялась на 73 коп.

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