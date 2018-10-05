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Официальный курс доллара США вырос на 42 коп., евро — на 61 коп.
5 октябрь 2018 (16:12)
УрБК, Москва, 05.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 октября 2018 года. Курс долл. США вырос на 41,55 коп. до 66,63 руб., курс евро — на 61,05 коп. до 76,66 руб.
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