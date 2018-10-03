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Официальный курс доллара США вырос на 20 коп., евро — на 51 коп.
3 октябрь 2018 (16:19)
УрБК, Москва, 03.10.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 октября 2018 года. Курс долл. США вырос на 20,23 коп. до 65,42 руб., курс евро — на 50,81 коп. до 75,74 руб.
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