Новости дня

Директора колледжа им. Ползунова оштрафовали за размещение рекламы на историческом здании

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. В ходе проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района Екатеринбурга в отношении ГБПОУ СО «Уральский колледж имени И. И. Ползунова», были выявлены нарушения пользования объектом культурного наследия, выразившиеся в размещении рекламных конструкций, одна из которых с наименованием оператора сотовой связи «Мотив», а две — с информацией о колледже. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Заместителю прокурора Ленинского района Екатеринбурга в отношении директора колледжа Е. А. Рыбакова вынесли постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Постановлением судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга Рыбаков был признан виновным по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ за нарушение требований к сохранению объектов культурного наследия, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.



Е. А. Рыбаков обжаловал постановление судьи в Свердловском областном суде. Судья апелляционной инстанции счел, что судья первой инстанции правильно признал директора колледжа Рыбакова виновным в совершении административного правонарушения и оставил постановление судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга без изменения.



Напомним, что в 2009 году ГБПОУ СО «Уральский колледж им. И. И. Ползунова» было выдано охранное обязательство пользователя объекта культурного наследия. Здание бывшего «Уральского горного училища» было взято под охрану в 1991 году. Согласно этому документу, пользователю здания запрещается размещать инженерное оборудование и коммуникации на северном и восточном фасадах, видимых скатах крыши. Также нельзя самовольно устанавливать или согласовывать установку рекламных и информационных носителей на памятник и перед его фасадами, в том числе на тротуарах и газонах, недопустимо установление дополнительных ограждений на памятнике или прилегающей к нему территории.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: