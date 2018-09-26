«Уральский Рабочий»: Екатеринбург и Карловы Вары породнятся еще ближе

Развитие взаимодействия в сфере туризма и образования первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов обсудил с гетманом (губернатором) Карловарского края г-жой Яной Мрачковой-Вилдуметцовой.Отметим, встреча состоялась по инициативе чешской стороны в рамках визита делегации Карловарского края в Свердловскую область. Стороны также обсудили возможность расширения совместных образовательных программ между Свердловской областью и Карловарским краем на уровне средней, профессиональной и высшей школ.«Чешская Республика является одним из давних и проверенных временем партнеров Свердловской области. Сегодня восемь муниципалитетов Свердловской области, включая Екатеринбург, на постоянной основе сотрудничают с десятью чешскими муниципалитетами. Достаточно много примеров промышленной кооперации», — отметил Алексей Орлов.Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова пригласила к реализации совместных проектов в рамках туристско-рекреационного кластера «Гора белая». Она отметила, что опыт Карловарского края может быть полезен в реализации совместных проектов в части организации СПА-курортов, зон рекреации для создания комфортных условий для гостей, поток которых может быть увеличен в пять раз.