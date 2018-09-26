«Уральский Рабочий»: Тепло дали уже в половину домов и почти 80 процентов больниц, школ и садиков

По данным регионального министерства энергетики и ЖКХ, теплоснабжением в области обеспечено около 50% жилфонда и более 74% объектов социальной сферы.Сегодня утром подача тепла началась в 93 из 94 свердловских муниципалитетах. Полностью отопление включено в 44 муниципальных образованиях. Стопроцентное подключение жилфонда обеспечено в 45 территориях, учреждений соцкультбыта — в 53 территориях.В столице Урала услугой теплоснабжения обеспечено почти 22% многоквартирных домов и около 40 % объектов соцкультбыта.В целом по региону отапливается 42,7 млн. кв. м жилых площадей и 4019 объектов социальной сферы — 826 школ (78,15 %), 1144 детских дошкольных учреждений (73,9 %), 730 учреждение здравоохранения (74,8 %), 770 учреждений культуры (72,4 %), 112 интернатов (74,7 %) и 437 прочих учреждений (65%).