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Рейтинговое агентство Fitch ожидает продолжения чистки банков России в 2019 году

УрБК, Москва, 25.09.2018. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает продолжения чистки российского банковского сектора в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы конференции «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору», которая проходит 25 сентября в Москве.



«За шесть месяцев 2018 года ЦБ отозвал лицензии у 30 банков. Мы ожидаем продолжения чистки сектора в 2019 году», — говорится в материалах Fitch.



Напомним, что в начале сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что подавляющее число недобросовестных и слабых кредитных организаций выведены с рынка, что дает импульс к развитию в секторе здоровой конкуренции.

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