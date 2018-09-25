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Рейтинговое агентство Fitch ожидает продолжения чистки банков России в 2019 году
25 сентябрь 2018 (14:21)
УрБК, Москва, 25.09.2018. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает продолжения чистки российского банковского сектора в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы конференции «Прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору», которая проходит 25 сентября в Москве.
«За шесть месяцев 2018 года ЦБ отозвал лицензии у 30 банков. Мы ожидаем продолжения чистки сектора в 2019 году», — говорится в материалах Fitch.
Напомним, что в начале сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что подавляющее число недобросовестных и слабых кредитных организаций выведены с рынка, что дает импульс к развитию в секторе здоровой конкуренции.
«За шесть месяцев 2018 года ЦБ отозвал лицензии у 30 банков. Мы ожидаем продолжения чистки сектора в 2019 году», — говорится в материалах Fitch.
Напомним, что в начале сентября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что подавляющее число недобросовестных и слабых кредитных организаций выведены с рынка, что дает импульс к развитию в секторе здоровой конкуренции.
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