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Госдума в третьем чтении приняла проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве предпенсионеров
25 сентябрь 2018 (13:32)
УрБК, Москва, 25.09.2018. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс.руб. или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ, также сообщается в тексте документа.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что он направлен на достижение целевых показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, в том числе на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Как сообщалось ранее, ко второму чтению к президентскому проекту поступили три поправки, все они были отклонены.
Президент РФ Владимир Путин в начале сентября внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс.руб. или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.
Под предпенсионным возрастом понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ, также сообщается в тексте документа.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что он направлен на достижение целевых показателей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы РФ, в том числе на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.
Как сообщалось ранее, ко второму чтению к президентскому проекту поступили три поправки, все они были отклонены.
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