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В Свердловской области теплоснабжением обеспечено около 50% жилфонда и более 74% соцобъектов

УрБК, Екатеринбург, 24.09.2018. К утру 24 сентября подача тепла потребителям Свердловской области начата в 93 из 94 муниципалитетах. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Полностью отопление включено в 44 муниципальных образованиях. Стопроцентное подключение жилфонда обеспечено в 45 территориях, учреждений соцкультбыта — в 53 территориях.



В целом по региону отапливается 42,7 млн кв. м. жилых площадей и 4 тыс. 019 объектов социальной сферы: 826 школ (78,15%), 1 тыс. 144 детских дошкольных учреждений (73,9%), 730 учреждений здравоохранения (74,8%), 770 учреждений культуры (72,4%), 112 интернатов (74,7%) и 437 прочих учреждений (65%).



Лидером по пуску тепла является Северный управленческий округ. На сегодняшний день здесь отапливается 93,4% жилфонда и 91% учреждений соцкультбыта. За ним следует Горнозаводской управленческий округ — его показатели 90,3% и 81,8% соответственно. В Восточном управленческом округе к системам теплоснабжения подключено 62,6% жилфонда и 83,2% соцкультбыта, в Западном — 42,8% и 82,9%, в Южном управленческом округе тепло получают 56, 8% жителей и 67,8% объектов соцсферы.



В Екатеринбурге услугой теплоснабжения обеспечено почти 22% многоквартирных домов и около 40% объектов соцкультбыта.



В Невьянском городском округе, согласно утвержденному графику, пуск тепла жителям и в учреждения социальной сферы начнется 25 сентября.

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