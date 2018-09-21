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В Ленинском районе Екатеринбурга появилась несанкционированная свалка
21 сентябрь 2018 (11:35)
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2018. В Ленинском районе Екатеринбурга возле перекрестка улиц Мостовой и Разливной появилась крупная несанкционированная свалка бытовых отходов.
Как пояснили УрБК жители данной территории, ранее на этом месте стоял мусорный контейнер, который обслуживало ЕМУП «Спецавтобаза». Однако несколько дней назад его убрали, и вместо него стала образовываться свалка.
Отметим, что ЕМУП «Спецавтобаза» выиграло конкурс на выполнение обязанностей регионального оператора по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в восточной зоне Свердловской области, к которой отнесен и Екатеринбург. В начале сентября стало известно, что руководитель организации Нафик Фамиев покинул свой пост, вместо него МУП возглавил бывший заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии региона Сергей Пономарев.
Как пояснили УрБК жители данной территории, ранее на этом месте стоял мусорный контейнер, который обслуживало ЕМУП «Спецавтобаза». Однако несколько дней назад его убрали, и вместо него стала образовываться свалка.
Отметим, что ЕМУП «Спецавтобаза» выиграло конкурс на выполнение обязанностей регионального оператора по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в восточной зоне Свердловской области, к которой отнесен и Екатеринбург. В начале сентября стало известно, что руководитель организации Нафик Фамиев покинул свой пост, вместо него МУП возглавил бывший заместитель главы министерства природных ресурсов и экологии региона Сергей Пономарев.
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