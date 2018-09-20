«Уральский Рабочий»: Внук Эдуарда Хиля в Екатеринбурге впервые спел гимн российских лесорубов

В столице Среднего Урала стартовал чемпионат России среди вальщиков леса.В соревнованиях принимают участие лесорубы из трех десятков регионов страны. Это финалисты региональных соревнований. Кроме того, на чемпионат приехала команда юниоров из Финляндии. Свердловская область на правах «хозяйки» турнира представлена сразу двумя коллективами.Участники VI чемпионата России среди вальщиков леса поборются в Екатеринбурге за самый большой в истории соревнований призовой фонд в 4,5 млн рублей. В течение двух дней вальщики леса будут соревноваться как в индивидуальном, так и в групповом зачетах. Оценивать их навыки будут более 25 судей. Абсолютный победитель получит 350 тысяч рублей.Президент союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирон Тацюн сообщил, что победители турнира войдут в состав сборной России и примут участие в чемпионате мира среди вальщиков леса в 2020 году.«Свердловская область гордится тем, что в этом году проводит у себя крупнейшие в стране соревнования по профессиональному мастерству лесорубов. Уверен, что состязания будут способствовать повышению престижа рабочих профессий, поощрению лучших работников лесной отрасли, привлечению молодых квалифицированных кадров. И, конечно же, придадут мощный импульс деловому партнерству между производителями оборудования и лесозаготовителями, позволят обменяться ценным опытом», — заявил Евгений Куйвашев на открытии чемпионата.Само открытие чемпионата получилось зрелищным. Участники соревнований и зрители парад самой современной техники, которой пользуются лесорубы. В частности, харвестеры — это комбайны, позволивший оставить в прошлом ручную валку леса и рубку сучьев. Кстати первый отечественный харвестер изготовлен на УВЗ. С ним тоже могли ознакомиться гости чемпионата.Кроме этого, в Екатеринбурге был впервые прозвучал гимн российских лесорубов. Его исполнил внук известного советского эстрадного певца Хиля — Эдуард Хиль-младший.