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Судебные приставы арестовали у жительницы Ревды автомобиль BMW X3 за долг по налогам 1,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2018. Судебные приставы арестовали автомобиль BMW X3, принадлежащий жительнице Ревды, которая задолжала по налогам 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба Управления ФССП по Свердловской области.



Из указанной суммы владелец внедорожника должна 75 тыс. руб. по транспортному налогу, 757 тыс. руб. — по налоговым платежам на имущество физических лиц, 131 тыс. руб. — по земельному налогу и пени по налогам на общую сумму 237 тыс. руб.



Транспортное средство отправлено на ответственное хранение на специализированную стоянку. Если автовладелец не погасит всю задолженность, внедорожник будет продан на торгах Росимущества.



Стоимость подержанного автомобиля BMW X3 может варьироваться от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. (в зависимости от года выпуска).

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