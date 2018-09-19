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Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект о возврате части страховки при досрочном погашении кредита

УрБК, Москва, 19.09.2018. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возвращение заемщику части уплаченной им страховой премии в случае погашения потребительского кредита досрочно. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Ожидается, что нововведения будут способствовать достижению справедливого баланса интересов коммерческих организаций и потребителей.



«При досрочном отказе страхователя от договора страхования, обеспечивающего исполнение обязательств заемщика по договору потребительского кредита (займа), по которому заемщик досрочно исполнил свои обязательства, уплаченная страховщику страховая премия подлежит возврату страхователю за вычетом части страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование», — говорится в пояснительной записке.



На официальное заявление об отказе от договора страхования при досрочном погашении кредита заемщику дается 14 дней с даты досрочного исполнения обязательств по договору потребительского кредита.



В случаях, когда договоры страхования заключаются банками от своего имени в интересах заемщиков (путем подключения к программам коллективного страхования), последним предлагается предоставить право в течение 10 календарных дней с даты досрочного погашения кредита требовать от банка возврата уплаченных им денежных средств в счет страховки.



Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

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