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Микрофинансовым организациям могут разрешить использовать для выдачи займов выручку из кассы

УрБК, Москва, 17.09.2018. Банк России планирует разрешить микрофинансовым организациям (МФО), ломбардам, кредитным потребительским кооперативам (КПК) и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам (СКПК) выдавать займы не только за счет денежных средств, снятых с банковского счета, но и за счет средств, ранее поступивших в их кассы. Об этом говорится в проекте указания Банка России «О внесении изменений в указание Банка России от 7 октября 2013 года № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», размещенном для антикоррупционной экспертизы.



МФО и ломбарды смогут выдавать наличными деньгами из кассы до 50 тыс. руб. по одному договору займа, а КПК и СКПК — до 100 тыс. руб. по одному договору займа. При этом устанавливается ежедневный лимит по сумме операций за счет наличных денег из кассы — 1 млн руб. для МФО и ломбардов (их обособленных подразделений), 2 млн руб. для КПК и СКПК (их обособленных подразделений).



«Принятие данного нормативного документа позволит облегчить регуляторную нагрузку на участников микрофинансового рынка и, как следствие, снизить стоимость их финансовых продуктов для конечного потребителя, а также обеспечить их доступность в сельской местности и в удаленных от центров деловой активности районах», — говорится в сообщении на сайте регулятора.

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