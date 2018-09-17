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В Сысерти оштрафован экс-директор Завода элементов трубопроводов за невыплату заработной платы
17 сентябрь 2018 (13:36)
УрБК, Сысерть, 17.09.2018. В Сысерти к крупному штрафу осужден бывший директор Завода элементов трубопроводов за невыплату заработной платы и сокрытие денежных средств, предназначенных на уплату налогов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сысертский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ЗАО «Завод элементов трубопроводов» Льва Лившица. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам в крупном размере», частью 1 статьи 145. 1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил доказательства того, что Лившиц, являясь генеральным директором ЗАО «Завод элементов трубопроводов», а также являясь лицом, ответственным за уплату начисленных налогов, достоверно зная о наличии налоговой задолженности завода, умышлено сокрыл денежные средства предприятия на общую сумму 107 млн руб., за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Кроме этого государственный обвинитель представил доказательства того, что Лившиц, являясь генеральным директором ЗАО «Завод элементов трубопроводов», умышлено длительное время не выплачивал заработную плату работникам предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности. Всего по уголовному делу потерпевшими признано свыше 300 работников ЗАО «Завод элементов трубопроводов».
Сысертский районный суд назначил Льву Лившицу наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 650 тыс. руб.
Вопросы реального погашения оставшихся долгов по оплате труда находятся на постоянном контроле Сысертской межрайонной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Сысертский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ЗАО «Завод элементов трубопроводов» Льва Лившица. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам в крупном размере», частью 1 статьи 145. 1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».
В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил доказательства того, что Лившиц, являясь генеральным директором ЗАО «Завод элементов трубопроводов», а также являясь лицом, ответственным за уплату начисленных налогов, достоверно зная о наличии налоговой задолженности завода, умышлено сокрыл денежные средства предприятия на общую сумму 107 млн руб., за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Кроме этого государственный обвинитель представил доказательства того, что Лившиц, являясь генеральным директором ЗАО «Завод элементов трубопроводов», умышлено длительное время не выплачивал заработную плату работникам предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности. Всего по уголовному делу потерпевшими признано свыше 300 работников ЗАО «Завод элементов трубопроводов».
Сысертский районный суд назначил Льву Лившицу наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 650 тыс. руб.
Вопросы реального погашения оставшихся долгов по оплате труда находятся на постоянном контроле Сысертской межрайонной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
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