Новости дня

В Сысерти оштрафован экс-директор Завода элементов трубопроводов за невыплату заработной платы

УрБК, Сысерть, 17.09.2018. В Сысерти к крупному штрафу осужден бывший директор Завода элементов трубопроводов за невыплату заработной платы и сокрытие денежных средств, предназначенных на уплату налогов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Сысертский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ЗАО «Завод элементов трубопроводов» Льва Лившица. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 199.2 УК РФ «Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам в крупном размере», частью 1 статьи 145. 1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации», частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».



В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил доказательства того, что Лившиц, являясь генеральным директором ЗАО «Завод элементов трубопроводов», а также являясь лицом, ответственным за уплату начисленных налогов, достоверно зная о наличии налоговой задолженности завода, умышлено сокрыл денежные средства предприятия на общую сумму 107 млн руб., за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.



Кроме этого государственный обвинитель представил доказательства того, что Лившиц, являясь генеральным директором ЗАО «Завод элементов трубопроводов», умышлено длительное время не выплачивал заработную плату работникам предприятия из корыстной и иной личной заинтересованности. Всего по уголовному делу потерпевшими признано свыше 300 работников ЗАО «Завод элементов трубопроводов».



Сысертский районный суд назначил Льву Лившицу наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 650 тыс. руб.



Вопросы реального погашения оставшихся долгов по оплате труда находятся на постоянном контроле Сысертской межрайонной прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: