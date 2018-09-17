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Сотрудники ГИБДД не смогут снимать номера с автомобилей

УрБК, Москва, 17.09.2018. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому сотрудники ГИБДД лишаются права снимать с машин государственные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Сотрудники Госавтоинспекции сохраняют право запрещать эксплуатацию транспортных средств, пока не будут устранены причины, послуживших основанием для запрета, а также «при наличии неисправностей и условий, перечень которых утверждается правительством». В частности, запрет на эксплуатацию машины может быть введен, если у водителя нет страхового полиса ОСАГО или если машина не прошла техосмотр.

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