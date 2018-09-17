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Средний чек жителей Урала за один поход в магазин в августе вырос на 8%

УрБК, Москва, 17.09.2018. В августе 2018 года средний чек жителей Уральского региона за один поход в магазин увеличился на 8%, до 471 руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».



Между тем в целом по России пятый месяц подряд наблюдается сокращение показателя: средний чек в августе снизился на 0,2% или на один рубль по сравнению с июлем и составил 495 руб.



«В августе индекс среднего чека составил 495 руб. По сравнению с июлем его значение уменьшилось еще на 1 рубль, или на 0,2%. Стоит отметить, что средние расходы жителей страны за один визит в магазин сокращаются уже пятый месяц подряд, начиная с апреля», — отмечается в исследовании. По сравнению с показателем в августе 2017 года (518 руб.) средний чек уменьшился на 4,4%.



Сильнее всего показатель в августе снизился по сравнению с июлем в Северо-Кавказском федеральном округе — на 9,7%, до 615 руб. В Центральной России показатель снизился на 3,7% (до 577 руб.), в Сибири — на 2,7% (до 398 руб.).



Помимо УрФО чек вырос в Дальневосточном федеральном округе на 10,6%, до 489 руб., в Южном — на 3,8%, до 439 руб., в Приволжском — на 2,9%, до 427 руб., в Северо-Западном — на 1,2%, до 571 руб.



Средний чек в гипермаркетах в августе по сравнению с июлем увеличился на 2,3% — до 758 руб. (по сравнению с августом 2017 года — снизился на 7,8%). В супермаркетах чек снизился на 1,6%, до 343 руб. (в годовом выражении — на 4,5%), в дискаунтерах — на 2,6%, до 331 руб. (в годовом выражении — на 9,3%), в небольших магазинах традиционной торговли показатель снизился на 2,1%, до 231 руб. (в годовом выражении — на 2,1%).

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