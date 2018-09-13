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Предприятие «Энергокомплекс» в Асбесте оштрафовано на 40 тыс. рублей за нарушение санитарного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. МКП «Энергокомплекс», осуществляющее водоснабжение и водоотведение в поселке Белокаменный Свердловской области, оштрафовано за нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



Специалисты Асбестовского отдела ведомства в плановом порядке проверили МКП «Энергокомплекс», осуществляющее водоснабжение и водоотведение, эксплуатацию водопроводных сооружений, содержание скважин питьевой воды, деятельность по содержанию и ремонту жилищного фонда в поселке Белокаменный Свердловской области.



При проведении проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, очищенной сточной воде, выявлены факты незащищенности водопроводных сооружений (отсутствие ограждения и охраны территории скважины). Кроме того, в обслуживаемом жилом фонде предприятием не проводились мероприятия по уничтожению грызунов и насекомых.



По выявленным нарушениям МКП «Энергокомплекс» привлечено к административной ответственности по статьям 6.3, 6.4 и 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 40 тыс. руб.



Предприятию вручено предписание об устранении выявленных нарушений, которое будет проконтролировано по истечении срока.

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