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Предприятие «Энергокомплекс» в Асбесте оштрафовано на 40 тыс. рублей за нарушение санитарного законодательства
13 сентябрь 2018 (15:06)
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. МКП «Энергокомплекс», осуществляющее водоснабжение и водоотведение в поселке Белокаменный Свердловской области, оштрафовано за нарушение санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
Специалисты Асбестовского отдела ведомства в плановом порядке проверили МКП «Энергокомплекс», осуществляющее водоснабжение и водоотведение, эксплуатацию водопроводных сооружений, содержание скважин питьевой воды, деятельность по содержанию и ремонту жилищного фонда в поселке Белокаменный Свердловской области.
При проведении проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, очищенной сточной воде, выявлены факты незащищенности водопроводных сооружений (отсутствие ограждения и охраны территории скважины). Кроме того, в обслуживаемом жилом фонде предприятием не проводились мероприятия по уничтожению грызунов и насекомых.
По выявленным нарушениям МКП «Энергокомплекс» привлечено к административной ответственности по статьям 6.3, 6.4 и 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 40 тыс. руб.
Предприятию вручено предписание об устранении выявленных нарушений, которое будет проконтролировано по истечении срока.
Специалисты Асбестовского отдела ведомства в плановом порядке проверили МКП «Энергокомплекс», осуществляющее водоснабжение и водоотведение, эксплуатацию водопроводных сооружений, содержание скважин питьевой воды, деятельность по содержанию и ремонту жилищного фонда в поселке Белокаменный Свердловской области.
При проведении проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, очищенной сточной воде, выявлены факты незащищенности водопроводных сооружений (отсутствие ограждения и охраны территории скважины). Кроме того, в обслуживаемом жилом фонде предприятием не проводились мероприятия по уничтожению грызунов и насекомых.
По выявленным нарушениям МКП «Энергокомплекс» привлечено к административной ответственности по статьям 6.3, 6.4 и 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 40 тыс. руб.
Предприятию вручено предписание об устранении выявленных нарушений, которое будет проконтролировано по истечении срока.
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